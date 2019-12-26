شكرا لقرائتكم خبر عن Merry Christmas وعزومة سمك.. سوبر كورة يكشف تفاصيل 72 ساعة لفايلر مع عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، زوجته وأبنائه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عائدة إلى سويسرا بعد قضاء عطلة أعياد الميلاد بالقاهرة بسبب ظروف ارتباطات الفريق الكروي الأول الأفريقية والتي يستعد خلالها حالياً للمباراة المرتقبة أمام بلاتينيوم في الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي يسعى فيها المدير الفني لحصد النقاط الثلاث بفارق تهديفي كبير يعزز من موقفه في جدول ترتيب المجموعة الثانية.

وعلم "سوبر كورة" أن زوجة رينيه فايلر حضرت تدريبا وحيدا للنادي الأهلي أمس الأربعاء وحرصت على عدم الحديث مع أي من أفراد الفريق حرصاً على تركيز اللاعبين في المران الذي أقيم عقب الراحة التي حصل عليها الجميع عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز وانتهت برباعية نظيفة للمارد الأحمر، وهي الزيارة التي ظهر فيها ابن المدير الفني يلعب كرة القدم قبل انطلاق المران مباشرة.

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وحرصت أسرة رينيه فايلر وديفيد مدرب الحراس والجهاز الفني الأجنبي بالكامل على التواجد بالقاهرة لقضاء أعياد الكريسماس الحالية والمقامة بمعظم دول العالم الغربي لعدم قدرتهم على الحصول على إجازة بسبب ارتباطات النادي الأهلي الأفريقية، فيما لم يحدد الجهاز حتى الآن ما إذا كان سيحصل على اجازة رأس السنة من عدمه حتى الآن.