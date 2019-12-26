المحمدي وتريزيجية يشاركان في فوز فيلا أمام نوريتش.. وسقوط تشيلسي بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق أستون فيلا فوزًا صعبا على ضيفه نورويتش سيتي بهدف نظيف، في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف أستون فيلا كونور هوريهان في الدقيقة 46، في المباراة التي شهدت مشاركة تريزيجية والمحمدي في دقائق المباراة كاملة.

ورفع فيلا رصيده لـ18 نقطة في المركز الـ18 بجدول الترتيب، فيما بقي نوريتش سيتي في مؤخرة الترتيب برصيد 12 نقطة.

وفي مباراة أخرى، أنقذ أوباميانج فريقه أرسنال من الهزيمة أمام بورنموث، بعدما أحرز هدف التعادل في المباراة التي انتهت 1-1، بأول ظهور لمايكل أرتيتا مع الجانرز، بعد تسلمه مهمة الفريق خلفا لمواطنه أوناي إيمري.

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تقدم بورنموث في الدقيقة 34 عن طريق دان جوسيلنج، قبل أن يسجل أوباميانج هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 63.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

كما فاز ساوثهامبتون في مفاجأة أمام تشيلسي بهدفين نظيفين، سجلهما ميشيل أوبافيمي في الدقيقة 31، وناثان ريدموند في الدقيقة 73.

ورفع ساوثهامبتون رصيده لـ21 نقطة في المركز الـ14، وتوقف رصيد تشيلسي عند 32 نقطة في المركز الرابع بجدول البريميرليج.

وفاز ايفرتون على ضيفه بيرنلي 1 / صفر، وكريستال بالاس على ضيفه وست هام يونايتد 2 / 1، ضمن الجولة ذاتها.