بمحاضرة فنية وتدريبات تكتيكية.. كارتيرون يقود مران الزمالك استعدادًا لزيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

خاض الزمالك عصر اليوم الخميس مرانه على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا؛ استعدادًا لمباراته أمام نظيره زيسكو.

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره زيسكو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز في مواجهة زيسكو.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق على متابعة تدريبات الإحماء مع اللاعبين في المران؛ حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب وتدريبات إحماء لمدة ربع ساعة.

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وأدى الثلاثي محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش المران.

وبدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عده جهات وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.

وقسّم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اللاعبين إلى مجموعتين في المران؛ حيث قاد بنفسه فقرة فنية مع مجموعة والأخرى تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للتدريب على التحرك بدون كرة في مساحات وتحت ضغط.

وركز الجهاز الفني للفريق على النواحي التكتيكية في مران اليوم؛ حيث حرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات للتدريب على الكرة من لمسة واحدة وسرعة الارتداد من الخلف إلى الأمام.

وخصص كارتيرون المدير الفني للفريق فقرة فنية للاعبين؛ حيث ركز على التصويب على المرمى واستقبال العرضيات وكيفية استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمي المنافس وشارك الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي بالتبادل في حراسة المرمى في هذه الفقرة.