يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي Liverpool - Leicester City Live Streaming

يلا شوت سيكون نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح على موعد مع التاريخ عندما يحل ضيفاً على ليستر سيتى فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، بملعب "كينج باور"، فى قمة مباريات الجولة الـ19 من الدورى الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر وزملاؤه لتجاوز واحدة من أصعب اختباراته فى مشواره نحو تحقيق حلم الحصول على لقب "البريميرليج" للمرة الاولى منذ 30 عاماً.
ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الخامس على التوالى فى جولة "البوكسينج داى" للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما حقق الفوزفى آخر
4 مباريات خاضها فى جولة "البوكسينج داى"، بمجموع تلك اللقاءات 11-0.
ولم يسبق أن حقق ليفربول 5 انتصارات متتالية فى "البوكسينج داى" طوال تاريخه فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوى الإنجليزي الممتاز برصيد 49 ، متفوقا على ليستر سيتى صاحب الوصافة بـو11 نقطة، وعلى مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ويمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.
وتعد مباراة ليستر سيتى اليومفى
جولة بوكسينج داى هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر عقب فوزه على فلامنجو البرازيلى بهدف دون مقابل فى المباراة النهائية التى جمعتهما السبت الماضى بالعاصمة القطرية "الدوحة".
ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى وتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق مع ليستر سيتى إلى 13 نقطة وإبعاده عن طريق المنافسة على حصد اللقب، فيما يسعى صاحب الأرض لحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع سبع نقاط وإحياء آماله فى اعتلاء منصة التتويج بنهاية الموسم.
ويغيب عن صفوف ليفربول فى مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الاصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.
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