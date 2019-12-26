تُختتم مباريات يوم "البوكسينج داي" في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب كينج باور، حين يحل ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ضيفًا على ملاحقه ليستر سيتي، في قمة مباريات الجولة 19 من البطولة.
وتلعب اليوم 9 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال يوم "البوكسينج داي" الموافق 26 ديسمبر.
ويعود ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي بعد غياب عن الجولة الماضية للعبه في كأس العالم للأندية، عودة ليفربول تأتي بعد أيام من تتويجه بطلًا للعالم بتفوقه على فلامنجو البرازيلي في النهائي، بطولة توج بها ليفربول لأول مرة في تاريخه خلال 127 عامًا ليكون أول نادٍإنجليزي يتوج بثلاثية "دوري الأبطال، كأس السوبر، كأس العالم للأندية" في عام واحد.
ويتصدر ليفربول دون خسارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 49 نقطة، وكان ليفربول قد فاز على ليستر 2-1 بركلة ترجيح في الوقت الضائع بالجولة الثامنة هذا الموسم.
كما فاز الريدز في آخر زيارتين لكينج باور لكن ليفربول لم يحقق طوال تاريخ مواجهاته مع ليستر في الدوري الفوز في 3 زيارات متتالية إلى كينج باور.
ولعب الفريقان في يوم البوكسينج داي بموسم 2015-16 التاريخي الذي توجفيه ليستر بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه ووقتها فاز ليفربول بهدف نظيف على أنفيلد.
مواجهة اليوم هي استقبال جديد لبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي لفريقه السابق ليفربول ، الذي رحل عنه في أكتوبر 2015، وحل مكانه يورجن كلوب.
ويطمح ثعالب ليستر إلى العودة إلى النتائج الإيجابية بعد الخسارة 3-1 من مانشستر سيتي الجولة الماضية، والتعادل قبلها مع نورويتش سيتي 1-1.
ويملك ليستر في رصيده 39 نقطة ويتصدر مهاجمه جيمي فاردي ترتيب الهدافين بـ 17 هدفًا.
ويطمح الدولي المصري محمد صلاح، أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، وصاحب التسعة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى معاودة التسجيل في شباك ليستر فبعد تسجيله 3 أهداف في أول مباراتين له، وشارك صلاح في 3 مباريات ضدهم ولم يسجل.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر مجانًُا بدون تقطيع قناة Alkaas المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.