كورة اون لاين بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم" بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي salah yalla

أكد براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أنه غير قلق حول مشاركة حمزه تشودهاري، أمام ليفربول الليلة، في أعقاب واقعته مع محمد صلاح.

اللاعب صاحب الـ22 عامًا، تدخل على محمد صلاح في مباراة الذهاب بين الفريقين بملعب أنفيلد رود، والتي فاز بها ليفربول، وكان تدخله متهورًا على النجم المصري.

تشودهاري تلقى انتقادات من يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بسبب تدخله على محمد صلاح نجمنا المصري، وتسبب له بإصابة عانى منها خلال الأسابيع الماضية

في الكاحل الأيسر. "طالع تصريحات كلوب"

تشودهاري تعرض لاعتداء عنصري على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، مما جعل شرطة ليستر تبحث عن الذين مارسوا العنصرية تجاه اللاعب، ولكن لم يُعتقل أحد.

منذ تلك المباراة، لم يشارك تشودهاري إلا في مباراة واحدة، كبديل أمام واتفورد في وقت سابق من هذا الشهر، لكن رودجرز يقول إنه لن يكون لديه مشكلة في إقحامه بالتشكيل أمام

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ليفربول.

وقال رودجرز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "لن أفكر حتى في استبعاده، لقد شارك من قبل أمام ليفربول وكان جيدًا، هو بخير الآن، ويعلم أن النادي واللاعبين والجميع سيقاتل من أجله لاتخاذ أي موقف ضد العنصرية التي قد تمارس ضده".

وأضاف: "إنه شاب يمثل قائدًا حقيقيًا وسط جميع من يتعرض للعنصرية، لكنه كلما احتجنا إليه في الملعب كان حاضرا وبقوة".

واختتم: "في مباراة الدور الأول طلبت منه أن يشارك في مراكز محددة، وقدم ما طلبته منه بأفضل طريقة".

جدير بالذكر، أن ليفربول سيحل ضيفًا على ليستر سيتي في ملعب كينج باور، مساء اليوم الخميس في العاشرة بتوقيت القاهرة.