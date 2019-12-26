طاقم تحكيم سعودي يدير لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالبطولة العربية

اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، ضمن منافسات لقاء الذهاب بدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". حيث يدير المباراة طاقم تحكيمي مكون من السعودي تركي الخضير ويعاونه كلاً من ماجد الشمراني من خالد الضريس وخلف الشمري حكماً رابعاً. ومن المنتظر أن يتم تطبيق تقنية الفيديو الـ VAR ، خلال اللقاء للمرة الأولى في البطولة. والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يستضيف نظيره الإسماعيلي، السبت المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية.

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