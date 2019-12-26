أثنى حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة علي أداء فريقه اليوم أمام منتخب تنزانيا في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في ختام بطولة شمال افريقيا الودية المقامة بالجزائر.
وقال عبد اللطيف أن المنتخب الوطني قدم أداء قوي امام منتخب كبير مثل تنزانيا لديه خبرات كبيرة ومهارات عالية ويمتاز بالقوة البدنية واشار إلي أن حفيدات الفراعنة كان لديهن اصرار وتصميم علي تحقيق نتيجة إيجابية وهو ما ظهر
وفي الشوط الثاني تم إجراء تغيرات بنزول ليلي شريف التي أضافت الكثير للأداء ووصلنا للمرمي في أكثر من فرصه أخطرها عن طريق نادين غازي بمهارة فرديه راوغت الحارس وسددت خارج المرمي كما أهدرت ليلي شريف فرصة محققه إلي أن تمكنت نادين غازي من تسجيل هدف التعادل من تمريرة رائعة من ليلي شريف كما تم الدفع باميره محمد وليلي زاهر أصغر لاعبة بالبطولة وصنعت فرصتين وكنا قريبين من تسجيل هدف الفوز .
وقال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية : الاداء أمام تنزانيا كان افضل من مباراة الجزائر وهناك تطور كبير بالإضافة إلي الروح العالية وتصميم علي تحقيق نتيجة إيجابية وقال إن المنتخب حقق استفادة كبيرة بصرف النظر عن نتائج المباريات حيث الاحتكاك مع منتخبات كبيرة مثل الجزائر وتنزانيا والتخلص من رهبة مواجهة المنتخبات الكبيرة بالإضافة لاكتساب الخبرات في أول مشاركة دوليه لهذا المنتخب الوليد
كانت هذه تفاصيل خبر عبد اللطيف يثني علي أداء المنتخب أمام تنزانيا في بطولة افريقيا للكرة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.