عبد اللطيف يثني علي أداء المنتخب أمام تنزانيا في بطولة افريقيا للكرة النسائية

أثنى حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة علي أداء فريقه اليوم أمام منتخب تنزانيا في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في ختام بطولة شمال افريقيا الودية المقامة بالجزائر.

وقال عبد اللطيف أن المنتخب الوطني قدم أداء قوي امام منتخب كبير مثل تنزانيا لديه خبرات كبيرة ومهارات عالية ويمتاز بالقوة البدنية واشار إلي أن حفيدات الفراعنة كان لديهن اصرار وتصميم علي تحقيق نتيجة إيجابية وهو ما ظهر

بعد الهدف الاول لتنزانيا وتماسك المنتخب المصري بشكل جيد وحاول اللاعبات احراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول .وفي الشوط الثاني تم إجراء تغيرات بنزول ليلي شريف التي أضافت الكثير للأداء ووصلنا للمرمي في أكثر من فرصه أخطرها عن طريق نادين غازي بمهارة فرديه راوغت الحارس وسددت خارج المرمي كما أهدرت ليلي شريف فرصة محققه إلي أن تمكنت نادين غازي من تسجيل هدف التعادل من تمريرة رائعة من ليلي شريف كما تم الدفع باميره محمد وليلي زاهر أصغر لاعبة بالبطولة وصنعت فرصتين وكنا قريبين من تسجيل هدف الفوز .وقال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية : الاداء أمام تنزانيا كان افضل من مباراة الجزائر وهناك تطور كبير بالإضافة إلي الروح العالية وتصميم علي تحقيق نتيجة إيجابية وقال إن المنتخب حقق استفادة كبيرة بصرف النظر عن نتائج المباريات حيث الاحتكاك مع منتخبات كبيرة مثل الجزائر وتنزانيا والتخلص من رهبة مواجهة المنتخبات الكبيرة بالإضافة لاكتساب الخبرات في أول مشاركة دوليه لهذا المنتخب الوليد