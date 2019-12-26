بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. استون فيلا يفوز على نوريتش سيتي

حقق فريق استون فيلا المحترف ضن صفوفه الثنائي المصري، محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، فوزاً صعبًا على نوريتش سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملعب فيلا بارك، ضمن

منافسات بوكسينج داي للجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجيلزي الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد بعد توغل من جاك جراليش في دفاعات نوريتش ليمرر الكرة داخل منطقة

الجزاء إلى كونور هوريان، الذي سيدد بشكل مباشر في المرمى معلنًا عن الهدف الوحيد في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة يرفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة الـ 18 في المركز الثامن عشر بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نوريتش عند 12 نقطة في المركز الأخير.