بورنموث يفرض التعادل على أرسنال في البريميرليج

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة بورنموث وأرسنال، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب فيتنس فيرست، ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي.

تقدم دان جوسلينج بالهدف الأول لبورنموث

في الدقيقة 35، قبل أن يدرك أرسنال التعادل عبر اللاعب الجابوني إيمريك أوباميانج في الدقيقة 63، ولم تنجح محاولات الفريقين في مضاعفة النتيجة، لتسير المباراة تجاه التعادل السلبي.بتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال للنقطة24 في الترتيب الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد بورنموث للنقطة 20 في المركز السادس عشر.ويعد هذا اللقاء هو الأول لأرسنال تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب ميكيل أرتيتا الذي تولى المهمة الفنيةً خلفاً لأوناي إيمري.