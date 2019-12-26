ساوثهامبتون يحقق فوز مفاجيء على تشيلسي بثنائية

تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة من ساوثهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي تشيلسي لإحراز هدف مبكر، لكي تصبح المباراة أسهل ولكن فريق ساوثهامبتون تمكن من التواجد دفاعيًا بشكل مميز.

ومع استحواذ لاعبي تشيلسي، أصبح فريق ساوثهامبتون يلجأ للهجمات المرتدة بشكل واضح.

ومع مرور الوقت تمكن فريق ساوثهامبتون من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 31 بعد

هجمة مرتدة سريعة لعبها بيير هوبيرج، لتصل إلى مايكل أوبافيمي الذي راوغ دفاع تشيلسي ثم سدد كرة رائعة سكنت أعلى مرمى كيبا.

وبعد الهدف ضغط لاعبي تشيلسي بشكل أكبر من أجل إدراك هدف التعادل، ولكن التنظيم الدفاعي لفريق ساوثهامبتون وتألق الدفاع وحارس المرمى حال دون تعادل البلوز، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

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ومع الشوط الثاني واصل البلوز الضغط بحثًا عن

هدف التعادل، واستمر ساوثهامبتون معتمداً على الدفاع للحفاظ على تقدمه الغالي، منتظراً هجمة مرتدة أخرى تمنحه فرصة تسجيل هدف التعزيز.

وفي الدقيقة 73 من هجمة مرتدة للضيوف تلقى ناثان ريموند تمريرة رائعة في ظهر دفاعات تشيلسي، ليضع الكرة من فوق كيبا، مسجلاً ثاني أهداف ساوثهامبتون.

وضغط تشيلسي بشكل مكثف بعد الهدف، ولكن دون أن يتمكن من الوصول إلى شباك ساوثهامبتون بنجاح، لينال الإحباط من لاعبي البلوز حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفو غالي لساوثهامبتون.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 21 نقطة في المركز الـ 14، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 32 في المركز الرابع.