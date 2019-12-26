راشفورد ومارسيال يقودان مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

أعلن أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه، لمواجهة نيوكاسل يونايتد، التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، علي ملعب أولد ترافولد ضمن مباريات الاسبوع التاسع عشر من علي ملعب أولد ترافولد ضمن مباريات الاسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل اليونايتد كالاتي حراسة المرمي : دي خيا Advertisements خط الدفاع : آرون فان بيساكا ، هاري ماجوير، فيكتور لينديلوف، لوك شاو خط الوسط : فريديريكو رودريجيز، سكوت مكتوميناي، ماسون جرينوود،

أندرياس بيريرا خط الهجوم : ماركوس راشفورد ، انتوني مارسيال.

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