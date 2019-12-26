الشباب والرياضة تنظم قافلتين تعليميتين فى محافظتى الوادى الجديد وبنى سويف

في إطار مشروع القوافل التعليمية لإجراء المراجعات النهائية للطلاب بالمجان، نفذت وزارة الشباب والرياضة قافلتين تعليمتين فى محافظتي الوادى الجديد وبنى سويف استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى تنطلق خلال أيام.

وشهدت القافلتان إقبالاً كثيفاً من قبل طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية حيث بلغ عدد المستفيدين من الطلاب حوالى 10 آلاف طالب وطالبة للمرحلتين من أبناء

المحافظتين في يومها الأول.

وأقيمت المراجعات النهائية بالقافلتين فى قاعات النادى الاجتماعى وستاد بنى سويف، وفى قاعة المركز الاستكشافى بمركز الداخلة بالوادى الجديد والتي شهدت مشاركة أعداد كبيرة من طلاب الوادي الجديد من مراكز موط وبلاط وزخيرة وباريس.

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كما تخللت القافلة محاضرة دينية لمواجهة الفكر المتطرف

وتصحيح المفاهيم المغلوطة وحث الطلاب على العلم.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الشباب والرياضة قافلة تعليمية أخرى بمحافظة الوادي الجديد خلال الفصل الدراسي الثاني لاستكمال مراكز المحافظة كونها من المحافظات الكبرى وتضم العديد من المراكز.

يذكر أن مشروع القوافل التعليمية تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف والمديريات التعليمية والشبابية بالمحافظات تحت إشراف سيد مصطفى صاحب الفكرة.