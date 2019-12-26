بث مباشر | شاهد جميع مباريات وأهداف البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي

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لا تفوتك أحداث البوكسينج داي ويوم الإثارة والتشويق في الدوري الإنجليزي الممتاز .. تابع جميع المباريات والأهداف عبر الخليج 365
لكل من لا يعرف ما “البوكسينج داي” ولماذا سمي هذا اليوم في إنجلترا بهذا الاسم وكل تفاصيل هذا الموعد الاستثنائي .. هنا كل التفاصيل
تتجه أنظار متابعو كرة القدم حول العالم إلى الملاعب الإنجليزية، من أجل مشاهدة اليوم الحافل بالمباريات، والموعد المعتاد لخوض جولة كاملة في البريميرليج في يوم واحد.
البث المباشر للبوكسينج داي لحظة بلحظة
- انطلاقة اليوم مع مباراة توتنهام وبرايتون على ملعب السبيرس الجديد
- انتهت المباراة بتفوق رجال مورينيو بهدفين مقابل هدف بعدما عادوا من تأخر بهدف نظيف
- تقدم برايتون بهدف أول في الشوط الأول عبر المدافع “آدم ويبستر”
- ثم عاد المتخصص في البريميرليج هاري كين للقيام بهوايته المفضلة في يوم البوكسينج وسجل هدف تعديل النتيجة .. بينما تكفل ديلي آلي بتدوين هدف الانتصار بطريقة فنية رائعة ليخرج السبيرس منتصرًا
- الانتصار رفع رصيد توتنهام إلى 29 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس مجددًا .. أما برايتون فتجمد رصيده عند النقطة العشرين في المركز الخامس عشر
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