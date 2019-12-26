قال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول إن فريقه هو أفضل المنتخبات المرشحة للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وأنه لا يوجد منتخب يتفوق على إسبانيا ما بين المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.
وفي تصريحات للمدرب نشرت على الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني للعبة، الخميس، قال إنريكي “لا توجد أفضلية للمنتخبات المرشحة للفوز باليورو على إسبانيا، رغم أن هناك ميزة لفرنسا كونها بطل العالم، لكنها لا تعتبر أفضل المرشحين للفوز باللقب”.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد بعض التغييرات في صفوف الفريق، لأن هذه المرحلة مرحلة تكوين للفريق، وأن التغييرات لن تكون بالشكل الكبير.
وتمنى إنريكي أن يكون عام 2020 أفضل له ولعائلته بعد الظروف الصعبة التي مر بها بعد وفاة إبنته.
وكان إنريكي قد عاد لتدريب المنتخب الإسباني الشهر الماضي وإقالة روبرت مورينو.
وتولى مورينو المهمة الفنية للماتادور في مارس الماضي بعد رحيل إنريكي عن نفس المنصب بسبب مرض إبنته التي توفيت بعد ذلك وكان وقتها مورينو مساعدًا لإنريكي.
وقاد مورينو المنتخب الإسباني للتأهل لبطولة (يورو 2020).
ويلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة لبطولة أمم أوروبا بجانب السويد وبولندا والفائز من المسار (B) للتصفيات التكميلية.
لويس إنريكي يُفجع بوفاة ابنته
إنريكي مدرب إسبانيا يتهم مورينو بعدم الوفاء
المانيا واسبانيا ودياً فى مارس المقبل
فرنسا تُهين إسبانيا بسداسية في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا
السعودية تقف خلف مشروع تركي آل الشيخ في إسبانيا
بيراميدز يسوق شعاره في إسبانيا بعد اكتساح الأهلي لاستفتاء ماركا
جوارديولا يُحضر لشراء أغلى لاعب في تاريخ إسبانيا
كلمات دالةأهداف يورو 2020 اسبانيا السويد بولندا روبرت مورينو كأس العالم كأس العالم 2018 لويس إنريكي منتخب اسبانيا منتخب السويد منتخب بولندا منتخب فرنسا يورو 2020
كانت هذه تفاصيل خبر إنريكي: لا يوجد مرشح أفضل من إسبانيا للفوز بلقب “يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.