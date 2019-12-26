إنريكي: لا يوجد مرشح أفضل من إسبانيا للفوز بلقب “يورو 2020

قال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول إن فريقه هو أفضل المنتخبات المرشحة للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وأنه لا يوجد منتخب يتفوق على إسبانيا ما بين المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

وفي تصريحات للمدرب نشرت على الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني للعبة، الخميس، قال إنريكي “لا توجد أفضلية للمنتخبات المرشحة للفوز باليورو على إسبانيا، رغم أن هناك ميزة لفرنسا كونها بطل العالم، لكنها لا تعتبر أفضل المرشحين للفوز باللقب”.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد بعض التغييرات في صفوف الفريق، لأن هذه المرحلة مرحلة تكوين للفريق، وأن التغييرات لن تكون بالشكل الكبير.

وتمنى إنريكي أن يكون عام 2020 أفضل له ولعائلته بعد الظروف الصعبة التي مر بها بعد وفاة إبنته.

وكان إنريكي قد عاد لتدريب المنتخب الإسباني الشهر الماضي وإقالة روبرت مورينو.

وتولى مورينو المهمة الفنية للماتادور في مارس الماضي بعد رحيل إنريكي عن نفس المنصب بسبب مرض إبنته التي توفيت بعد ذلك وكان وقتها مورينو مساعدًا لإنريكي.

وقاد مورينو المنتخب الإسباني للتأهل لبطولة (يورو 2020).

ويلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة لبطولة أمم أوروبا بجانب السويد وبولندا والفائز من المسار (B) للتصفيات التكميلية.

Advertisements

لويس إنريكي يُفجع بوفاة ابنته

إنريكي مدرب إسبانيا يتهم مورينو بعدم الوفاء

المانيا واسبانيا ودياً فى مارس المقبل

فرنسا تُهين إسبانيا بسداسية في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

السعودية تقف خلف مشروع تركي آل الشيخ في إسبانيا

بيراميدز يسوق شعاره في إسبانيا بعد اكتساح الأهلي لاستفتاء ماركا

جوارديولا يُحضر لشراء أغلى لاعب في تاريخ إسبانيا