بث مباشر | شاهد مباراة تشيلسي وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

لا تفوتك مباراة تشيلسي ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي خلال جولة البوكسينج داي لعام 2019 عبر الخليج 365

تشيلسي يدخل المباراة بمعنويات في السماء، عقب إزاحة منافس مباشر على المربع الذهبي توتنهام في الجولة الماضية، والتفوق في ملعب السبيرس بهدفين دون رد.

البلوز يحتلون المركز الرابع برصيد 33 نقطة، أما ساوثامبتون فيمر بفترة جيدة وخرج من مناطق الهبوط خلال الجولة الماضية.

تشيلسي 0-2 ساوثامبتون

انتهت

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