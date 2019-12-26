بث مباشر | شاهد مباراة تشيلسي وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

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لا تفوتك مباراة تشيلسي ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي خلال جولة البوكسينج داي لعام 2019 عبر الخليج 365
تشيلسي يدخل المباراة بمعنويات في السماء، عقب إزاحة منافس مباشر على المربع الذهبي توتنهام في الجولة الماضية، والتفوق في ملعب السبيرس بهدفين دون رد.
البلوز يحتلون المركز الرابع برصيد 33 نقطة، أما ساوثامبتون فيمر بفترة جيدة وخرج من مناطق الهبوط خلال الجولة الماضية.
تشيلسي 0-2 ساوثامبتون
انتهت
البث الكتابي النصي المباشر لحظة بلحظة
- تشكيلة تشيلسي اليوم: كيبا – توموري – زوما – روديجر – أثبيلكوتا – إيمرسون – كانتي – جورجينيو – ويليان – هودسون أودوي – أبراهام
- تشكيلة ساوثامبتون اليوم: ماكارثي – سيدريك – ستيفينز – بنديرك – بيرتراند – أرمسترونج – ورد براوس – هويبيرج – ريدموند – أوبامفيمي – أدامز
- حكم المباراة هو المخضرم “جوناثان موس”
- دخول اللاعبون إلى الملعب وسط أجواء احتفالية رائعة بمناسبة الكريسماس وفترة الأعياد
- 1″ ضربة البداية على ملعب ستامفورد بريدج
- لامبارد وجد أن رسم 3-4-3 أعطاه ما يريد ضد الليلي وايتس لذلك أصر عليه للمباراة الثانية على التوالي
- أما مدرب القديسين “هازينهاتل” فاستبعد مهاجمه ونجمه الأول هذا الموسم “داني إنجز” من تشكيلة البداية على الرغم من تسجيله في آخر 4 لقاءات
- 10″ مرت الدقائق العشر الأولى وبدأ تشيلسي يستحوذ على الكرة .. أول خمس دقائق مرت بضغط من ساوثامبتون الذي يبدو أنه تحسن كثيرًا في الجولات الأخيرة
- 12″ حتى الآن لا توجد أي محاولات خطيرة على كلا المرميين
- 21″ المحاولة الأولى تظهر أخيرًا عبر ركنية لعبت داخل المنطقة لتشيلسي ارتقى لها المدافع تموري ولكن رأسيته ذهبت في منتصف المرمى بين أحضان الحارس ماكارثي
- 24″ ساوثامبتون يحاول من مخالفة على مشارف منطقة الجزاء لعبها براوز عرضية ولكن دفاع تشيلسي الذي يتميز بطول القامة أبعد الخطر
- 29″ البطاقة الصفراء ???? الأولى تظهر مبكرًا في وجه لاعب البلوز السابق “ريان بيرتراند” نتيجة إضاعة الوقت
- 31″ اللقاء حتى الآن يضرب به المثل في الملل .. غياب تام للإثارة والمحاولات الخطيرة على كلا المرميين
- 32″ جوووووووووول ⚽️ .. ساوثامبتون يتقدم بالهدف الأول عبر المهاجم أوبافيمي
- قصة الهدف كرة قطعت من الشاب أودوي في منتصف ملعب تشيلسي ثم ذهبت إلى رأٍس الحربة أوبافيمي الذي راوغ توموري وصوب كرة مركونة في شباك كيبا
- 38″ أووووووه الحارس ماكارثي يتألق ويبعد رأسية خطيرة من أثبيلكوتا الذي تقدم وحاول في كرة ركنية
- 45″ دقيقتان وقت بدل من الضائع
- صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف ساوثامبتون بهدف مقابل لا شي
- 46″ صافرة بداية الشوط الثاني
- أول استبدال ⬆️⬇️ بين الشوطين تشيلسي يسحب زوما والدفع بماونت
- لامبارد يعود إلى 4-2-3-1 من جديد ويسحب قلب دفاع ويدفع بصانع لعب
- 47″ محاولة سريعة من إبراهام ولكن تصويبته تبتعد عن المرمى
- 49″ تموووووووووري ينقذ تشيلسي من هدف محقق ويخرج كرة من على خط المرمى .. يا لها من بداية مثيرة للشوط الثاني
- 52″ أبراهااااااااااام من جديد ورأأأأأأأسية ولكن فوق العارضة
- 58″ ويليان بوووووووووووم أرضية يتصدى لها ماكارثي
- 68″ لامبارد يلجأ إلى مقاعد البدلاء ⬆️⬇️ مرة أخرى ويسحب المخيب “هودسون أودوي” ويدفع بالأمريكي “كريستيان بوليسيتش”
- 72″ جووووووووووول⚽️ .. على عكس سير اللعب ساوثامبتون يسجل الثاااااني عبر ريدموند
- قصة الهدف جاءت من هجمة مرتدة وكرة طولية لعبت بين قلبي دفاع البلوز للمتحرك من الطرف إلى العمق “جوناثان ريتموند” الذي باغت كيبا بكرة ساقطة من فوقه بإنهاء رائع للهجمة
- 76″ بعد تسجيل الهدف الثاني مهمة تشيلسي أصبحت معقدة وصعبة للغاية في العودة بالنتايجة
- 79″ تبديل لساوثامبتون ⬆️⬇️ نزول المغربي المهاري “سفيان بوفال” وسط هتافات الجماهير له
- أعتقد أن مشكلة تشيلسي الليلة هو بداية لامبارد بطريقة لعب لا تليق بمواجهة فريق قاع، قد تنجح في إغلاق اللعب على توتنهام، ولكن أمام ساوثامبتون تشارك بثلاثة مدافعين؟
- 85″ هازينهوتل يستنفذ الدقائق بالتبديل الثالث ⬆️⬇️ خروج أرمسترونج ونزول روميو لاعب تشيلسي السابق
- 90″ الحكم يرفع أربع دقائق وقت ضائع
- 90+4 صااااااافرة النهاية بتفوق ساوثامبتون على ملعب تشيلسي ووسط جماهيره بهدفين دون رد
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