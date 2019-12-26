مدرب العين: الوضع لا يحتمل المزيد من نزيف النقاط

أكد العراقي غازي فهد مدرب الفريق الأول بنادي العين الإماراتي أن الفريق يتعامل مع كُل المباريات وكأنها مباريات نهائية، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل إهدار النقاط.

ويتأهب العين لمواجهة الوحدة، على ملعب الأخير، مساء السبت في المرحلة الحادية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي (دوري المحترفين الإماراتي).

ويحتل العين المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 18 نقطة وبفارق ست نقاط خلف الشارقة المتصدر ،بينما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وقال غازي فهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس للحديث عن المباراة أمام الوحدة :”منذ تولي المهمة، أعتمدنا مبدأ التعامل مع جميع المباريات المقررة على الفريق بسياسة نهائي الكؤوس، لأن الوضع لا يحتمل المزيد من نزيف النقاط.”

وأكد فهد في التصريحات التي نشرها موقع نادي العين، ثقته الكبيرة في جميع لاعبي العين، على تقديم المستوى المشرف الذي يقود الفريق لتحقيق نتيجة جيدة.”

وأضاف :”ثقتنا عالية كذلك في الجماهير العيناوية على وقفتهم إلى جانب الفريق وتعزيز معنويات اللاعبين ومنحهم الدافع القوي على تحقيق النتيجة الإيجابية والعودة من أبوظبي بالنقاط الثلاث والمؤكد أننا نحترم طموحات الوحدة وقد تم الإعداد للمباراة بالصورة المطلوبة.”

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ورداً على سؤال حول أجواء الفريق قبل مواجهة الديربي، قال المدرب :”معرفتي باللاعبين ليست حديثة إذ أشرفت على تدريب أغلب الأسماء الموجودة حالياً في قائمة الفريق وعملنا معاً في أكثر من مناسبة خلال فترة المعسكر الخارجي، ما يعني أنني لست بعيداً عن الفريق ويوم أمس أنضم إلى تدريبات الفريق لابا كودجو وريان يسلم ومحمد فايز وبندر الأحبابي واليوم التحق بالتدريبات يحيى نادر، ونأمل أن يكون الجميع في درجة الجاهزية المطلوبة لمباراة الوحدة، الأمر الذي سنقف عليه خلال التدريبين المقبلين.”

وحول تغيير مركز سعيد جمعة خلال الفترة الماضية، قال :”الحقيقة سعيد جمعة لاعب مميز ولديه مستقبل كبير ويجيد اللعب في أكثر من مركز بالدفاع ووسط الميدان، وتحدثنا مع اللاعبين بأن منظومة اللعب الدفاعية كانت تعاني من مشاكل لأن الدفاع فعلياً يجب أن يبدأ من الهجوم وهذا ما نعمل عليه حالياً.”

وفي ختام حديثه، أكد غازي فهد غياب الجزائري عبد الرحمن مزيان عن قائمة الفريق في مواجهة الوحدة، مشيراً إلى أنه سيقف على مدى جاهزية بقية العناصر التي أنضمت أخيرا لقائمة الفريق، لتحديد خياراته في مواجهة الديربي.

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