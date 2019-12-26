مدرب شباب الأهلي: أتوقع مواجهة صعبة أمام اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي

قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول بنادي شباب الأهلي دبي إنه يتوقع مواجهة صعبة وقوية أمام اتحاد كلباء في مباراة الفريقين المقررة مساء السبت في المرحلة الحادية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي (دوري المحترفين الإماراتي)، مؤكداً أن كل الفرق تعاني حالياً من توالي المباريات.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس للحديث عن المباراة :”أتوقع مواجهة صعبة وقوية، لأننا نلعب أمام فريق جيد، يملك مجموعة من اللاعبين المتميزين، ويؤدي بصورة طيبة في الوقت الراهن، كما أن البرنامج الضاغط يزيد من صعوبة المواجهة حيث تعاني كُل الفرق من توالي المباريات.”

وأضاف :”دائماً نعمل لنكون في قلب المنافسة بشكل قوي في كُل البطولات التي نشارك فيها، يجب علينا عدم إهدار طاقتنا في التفكير في أشياء كثيرة، وعلينا التركيز في كل مباراة على حدة لنبذل ما تستحق من مجهود يمكن أن يمنحنا الفوز.”

وتابع :”نحن في شباب الأهلي، ندخل كُل المباريات بدافع الفوز والحصول على النقاط الثلاث، علينا الأجتهاد في كُل مباراة والتركيز خلال التسعين دقيقة، دون التفكير في نتائج بقية الفرق، علينا أن نركز مع فريقنا ونحاول تحسين نتائجه.”

وتحدث أروابارينا عن العناصر الشابة بالفريق قائلاً :”أحرص دائما على إتاحة فرصة المشاركة للاعبين الشباب، وأفضل الإستعانة بلاعبي المراحل السنية مع الفريق الأول، شباب الأهلي يملك مجموعة من المواهب الشابة التي يمكن أن تفيد الفريق كثيراً، واللاعب الذي يجتهد سيحصل على فرصته مع الفريق الأول.”

ومن جانبه، قال عبد الله النقبي لاعب خط وسط شباب الأهلي :”المباراة لن تكون سهلة، يجب أن نكون في أفضل حال في كُل المباريات، وعلينا بذل الجهد المطلوب والعمل على تحقيق الأنتصارات، أستعداداتنا جيدة لهذه المباراة وأتمنى أن نحقق الفوز فيها لتكون دافعاً لنا.”

Advertisements

وأضاف النقبي :”مشاركة اللاعبين الشباب مع الفريق الأول تخلق منافسة تفيد الفريق كثيراً، وتمنح دافعاً لكُل لاعب للأجتهاد أكثر، أتمنى التوفيق للشباب الذين يقدمون مستويات متميزة حالياً، من جانبنا نحاول ندعمهم بقدر الإمكان ليثبتوا وجودهم ويقدموا كُل ما يملكون.”

ومع نهاية الجولات العشر الأولى من الدوري، يحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الشارقة المتصدر، بينما يحتل اتحاد كلباء المركز العاشر برصيد عشر نقاط.

جدول جميع صفقات ميركاتو الإمارات 2019

عجلة الدوري الإماراتي تعود للدوران على وقع إخفاقات المنتخب

تقرير | الركود يضرب ميركاتو دبي معززًا فرص الشارقة والعين