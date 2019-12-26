هازارد يحمل صدمة كبيرة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني



تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، صدمة كبيرة بشأن لاعبه، إيدين هازارد، قبل السفر إلى السعودية، لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني.



فقد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، أن النجم البلجيكي يتقدم ببطء في علاجه من الإصابة، التي تعرض لها في الكاحل الأيمن.



وأضافت الصحيفة: "كل شيء يشير إلى أن هازارد، لن يلحق ببطولة السوبر الإسباني".



وأوضحت أنه حين أعلن النادي تفاصيل الإصابة، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، كان من المتوقع عودة هازارد للمشاركة في السوبر.



لكن مع الوضع الحالي، سيعود في آخر يناير/كانون ثان، أو في فبراير/شباط المقبل، حيث لا يريد زيدان المخاطرة به.



وأفادت "ماركا" بأن هازارد، لم يبدأ حتى الآن التدريبات على العشب، ولا زال يعمل في صالة الألعاب الرياضية، قبل 12 يومًا فقط من انطلاق السوبر الإسباني.



ويعاني ريال مدريد هجوميًا منذ إصابة هازارد، إذ لم يسجل سوى 8 أهداف في 6 مباريات، بينما أحرز 20 هدفا في وجود النجم البلجيكي.



المصدر: موقع كورة