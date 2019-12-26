رياضة | مورينيو يحقق رقماً قياسياً في البوكسينج داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحقق رقماً قياسياً في البوكسينج داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حول نادي توتنهام هوتسبيرز تأخره اليوم بهدف نظيف، لفوز بهدفين أمام ضيفه برايتون، في إفتتاحية مباريات البوكسينج داي، لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهده ملعب توتنهام، في العاصمة الإنجليزية لندن.

أهداف المباراة

تقدم المدافع آدم ويبستر لفريق برايتون في الدقيقة 37، قبل أن يرد توتنهام بهدفين، أولهما عبر هاري كين في الدقيقة 53، والآخر بواسطة ديلي ألي في الدقيقة 72.

جوزيه مورينيو ملك البوكسينج داي

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ويواصل بهذا الفوز المدرب جوزيه مورينيو تجنب الهزيمة في البوكسينج داي، حيث خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مبارتين، ليسجل أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي في البوكسينج داي، بحسب شبكة " أوبتا الإحصائية ".

ديلي ألي ورقة مورينيو الرابحة

بهدفه اليوم، ساهم ألي في 8 أهداف لفريق توتنهام، بواقع 5 أهداف و 3 تمريرات حاسمة، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق، منذ تولي مورينيو المهمة خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي

تقدم توتنهام للمركز الخامس برصيد 29 نقطة بفضل هذا الفوز، وسيحل ضيفاً على نوريتش سيتي السبت المقبل، 28 ديسمبر، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.