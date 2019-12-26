رياضة | تشيلسي يسقط في فخ الهزيمة أمام ساوثهامبتون.. وأرسنال يتعادل مع بورنموث في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يسقط في فخ الهزيمة أمام ساوثهامبتون.. وأرسنال يتعادل مع بورنموث في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق تشيلسي في فخ الهزيمة من فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي إطار منافسات نفس الجولة أيضا تعادل فريق أرسنال في المباراة الأولى لميكيل ارتيتا بالبريميرليج بنتيجة هدف لكل فريق أمام فريق بورنموث، والغياه هدف لبورنموث في الدقائق الأخيرة يعد العودة إلى تقنية الڤار بداعي التسلل على كالوم ويلسون.

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وحقق فريق كريستال بالاس فوزا هاما على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وفاز فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف نظيف أحرزه هوريهان في الشوط الثاني من المباراة.

وفاز أيضاً فريق إيفرتون في مباراة كارلو أنشيلوتي الأولى مع الفريق الأزرق بنتيجة هدف نظيف على حساب فريق بيرنلي في ملعب الجوديسون بارك، بينما تعادل فريق شيفيلد يونايتد مع فريق واتفورد بنتيجة هدف لكل فريق.

وسيلتقي بعد قليل فريق مانشستر يونايتد مع فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد، ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق ليستر سيتي في قمة الجولة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الكينج باور.