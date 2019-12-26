رياضة | ٤ ملامح فنية مثيرة في فوز توتنهام على برايتون بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٤ ملامح فنية مثيرة في فوز توتنهام على برايتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق توتنهام هوتسبير من تحقيق فوز غال وثمين على نظيره برايتون، اليوم الخميس وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي على ملعب نيو وايت هارت لين.

ودخل توتنهام المباراة تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل حصد الثلاث نقاط ولا بديل سوى ذلك، من أجل تعويض الهزيمة في لقاء الديربي الماضي أمام تشيلسي .

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب جمعها من 19 مباراة وحقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 والهزيمة في 6 مباريات، في حين تجمد رصيده برايتون عند النقطة العشرين في المركز الثالث عشر.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز الملامح الفنية في مباراة توتنهام وبرايتون اليوم

دفع مورينيو بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : جازانيجا

خط الدفاع : فيرتونخين-أورير-سانشيز-ألديرفيريلد

خط الوسط : وينكس -سيسوكو-ديل آلي-لوكاس مورا-سيسينيون

خط الهجوم : كين

بينما جاء برايتون بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ريان

خط الدفاع: سكيلوتو - ويبستر - دوفي -

الوسط: بيرن - بيرناردو - ستيفينز - ألزاتي

الهجوم: جروس - كونولي – موي.

هدف ملغي وتبادل الهجمات

بدأ توتنهام المباراة بضغط هجومي مستغلًا الهجمات من العمق واختراقات ديل آلي ولوكاس مورا وشهدت الدقيقة الثامنة من المباراة هجمة خطيرة للغاية عن طريق الجناح الهجومي ريان سيسينيون لترتد في القائم ويضيع هدف مؤكد.

Advertisements

وبعد مرور الدقائق الأولى والاستحواذ الكبير من الفريق اللندني، سرعان ما دخل برايتون في أجواء المباراة واستغل لاعبيه المساحات الكبيرة بين خط وسط توتنهام ودفاعه.

وبدأ خطورة برايتون تظهر على مرمى توتنهام بشكل كبير عن طريق تسديدة قوية من ألزاتي على بعد 25 ياردة من المرمى، قبل أن يعود الدولي الكولومبي نفسه ويطلق قذيفة آخرى لكن جازانيجا تصدى للكرة وانقذ مرماه.

وسجل هاري كين هدفاً لفريق توتنهام في الدقيقة 24 قبل أن يتم إلغاؤه بواسطة تقنية الفيديو بداعي التسلل.

افتقاد سرعات سون وبرايتون يتقدم

وكعادة البرتغالي جوزيه مورينيو بدأ توتنهام التراجع في الخلف وإعطاء فرصة للاعبي برايتون لاكتساب الثقة ومبادلة توتنهام الهجمات والفرص، حتى تمكن برايتون من كرة ثابت، نفذها باسكال جروس عرضية متقنة ليضعها المدافع إدم ويبستر برأسية ممتازة ويسجل أول أهداف المباراة.

وبهذا الهدف يواصل توتنهام سجله السئ ودفاعة الكارثي منذ تعيين مورينيو، حيث يعد هو أكثر الفرق استقبالا للأهداف⁩ في كل البطولات من أي فريق آخر برصيد ١٥ هدفًا ضربت شباكه .

ومع مرور الشوط الأول بات الفريق اللندني عاجز على اختراق دفاعات برايتون وافتقد بشدة لسرعات وجهود لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج بسبب الايقاف بعدما حصل على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الفريق الماضية أمام تشيلسي.

كين يسجل واستحواذ توتنهام

وفي الدقيقة 53 سجل الإنجليزي هاري كين هداف التعادل ليسجل هدفه العاشر فى المسابقة، بعد حصوله على كرة جاءت بالخطأ على منطقة الجزاء قبل أن يسددها على دفعتين نحو الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني كثف لاعبي توتنهام هجماته، ومع سلسلة من التغيرات أجراه مورينيو وفي الدقيقة 56 دخل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بديلا لريان سيسينيون من أجل الزيادة الهجومية والضغط بالثلاثي هجومي بجوار هاري كين ولوكاس مورا وديلي آلي

ومع دخول الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن وخروج هاري وينكس بدأ لاعبي الفريق اللندني في الاستحواذ على منتصف الملعب واستغلال الاطراف في إرسال الكرات العرضية.

شوط ثاني أفضل للسبيرز وتغيرات تصنع الفارق

نزول إيركسن ولو سيلسو صنع الفارق بشكل كبير وأعطى أفضلية للسبيرز و لاعبي وسط الميدان أصبح عندهم القدرة على التمرير الإبداعي في المساحات بشكل مباشر وذكي بالتوقيت الصحيح.

وتمكن أصحاب الأرض من قلب الطاولة على برايتون في منتصف الشوط الثاني عندما سجل اللاعب ديلي آلي هدف التقدم في 72 من ترويضه أوروبية للمميز لو سيسلو من تمريرة إيريكسين الرائعة ، ونجح ألى فى تسجيل هدف بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى.

ومع إعطاء مورينيو حرية أكبر للاعبي الوسط والتمرس على الشكل الفني الجديد(3/5/2) الذي يعطي حرية أكبر عبر الأطراف ولكن مازال يفتقد للتنظيم الدفاعي بشكل أمثل الأمر الذي يجعله عرضه لاستقبال الأهداف بشكل كبير.

وحافظ أصحاب الأرض على التقدم لتنتهي المباراة بفوز غال وثمين لأبناء مورينيو بثنائية مقابل هدف.