رياضة | جريزمان: سنشاهد ميسي آخر لكن ليس الآن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان: سنشاهد ميسي آخر لكن ليس الآن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مهاجم برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، أنه ينبغي الاستمتاع بأقصى قدر باللعب إلى جانب أسطورة الفريق الحية، ليونيل ميسي، الذي لا يتكرر كثيراً في ملاعب كرة القدم، وذلك في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وصرح غريزمان: "نتحدث عن لاعب ربما لن نراه مجدداً أو قد نرى مثله في غضون 40 عاماً، علينا أن نستمتع به، سواء نحن زملاؤه في الملعب أو المشجعين في المدرجات أو مدربيه، لأن ما يفعله بالكرة أمر لا يصدق ومن المدهش رؤيته يلعب واللعب إلى جواره".
وحول أسباب انتقاله للبرسا هذا الصيف قادماً من أتلتيكو مدريد، قال: "لم أرحل عن أتلتيكو للتتويج بالتشامبيونز ليغ أو مزيد من الألقاب، جئت إلى هنا في برشلونة لأتعلم أسلوب جديد للعب، فلسفة جديدة".
وتناول غريزمان (28 عاماً) طفولته وكيف واجه صعوبات في البداية "بالتأكيد صغر حجمي كان يمثل مشكلة لي، دائماً ما كنت قصيراً بشكل مبالغ فيه وكان علي الانتظار، وبالطبع، كانت أوقات صعبة للغاية، لكني في النهاية كنت أنساها مع أصدقائي وزملائي، وكنت أحاول فقط التفكير في أن أقوم بما أحب، وهو لعب كرة القدم".