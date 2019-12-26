رياضة | سقوط ناصر بنى سويف وببا وتعادل سمسطا في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط ناصر بنى سويف وببا وتعادل سمسطا في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت منافسات الجولة الثانية عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

وشهدت مباريات الجولة غزارة تهديفية متميزة بإحراز 16 هدف فى 6 مباريات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل الايجابي ومباراة وحيدة بالتعادل السلبي فيما نجح الثنائى ابشواى ورأس غارب فى حصد نقاط مبارياتهم أمام ببا وناصر بنى سويف.

مركز شباب سمسطا حقق تعادلا ايجايبا بنتيجة 2/2 أمام مضيفه مطرطارس فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مطرطارس ، وفشل أبناء سمسطا فى الحفاظ على تقدمهم خلال اللقاء لينتهى اللقاء بالتعادل ، ونجح فى إحراز هدفى سمسطا الثنائى محمد الزينى وهيثم جميل .

وبدء سمسطا المباراة بتشكيل مكون من احمد عصام وأحمد رمضان ومحمد الزينى وأحمد محمد " جرار " ومحمود على " بنوه " وعمرو ابو النور وهشام مفتاح وحسام حسن وعبد الرحمن اللاهونى وهيثم جميل ومحمد اشرف " اوشا " .

وخلال المباراة أجرى سمسطا تغييرات بنزول كلا من محمد حمادة ومحمد سمير ومرزوق حسن بدلا من محمد اشرف وعبد الرحمن اللاهونى وهيثم جميل .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من على حسن مديرا فنيا وعلى عبد العظيم مدربا عاما وهانى جمال مدربا لحراس المرمى ومجدى صلاح مديرا إداريا .

وتعادل سلبيا شباب الفيوم أمام مضيفه عاملين غارب بالبحر الأحمر ليكتفى كلا الفريقان بالحصول على نقطة وحيدة .

بينما خسر ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع مباراته بملعبه ووسط جمهوره أمام ضيفه راس غارب بنتيجة 2/1 وفشل لاعبي ناصر فى الحفاظ على تقدمهم بهدف بالمباراة ليرد أبناء غارب بهدفين بمباراة أدارها تحكيميا مصطفى ابراهيم وصالح محمد وبلال جمال و يفقد ناصر بنى سويف نقطتين مهمين بمشوار البطولة فيما دخل راس غارب فى المنافسة .

وبديربي أبناء الفيوم تعادل سنورس وضيفه طامية فى لقاء فيومى ذات طابع خاص بنتيجة 1/1 .

كما تعادل ابو كساة أمام مضيفه اطسا بلقاءابناء الفيوم بنتيجة 2/2 بمبارة قوية سعى بها كلا الفريقان لحصد الثلاث نقاط حتى نهايتها .

وبختام مباريات الجولة الثانية عشر خسر مركز شباب ببا متذيل المجموعة مباراته أمام مضيفه ابشواى بنتيجة 0/3 .

فيما لم يشارك الواسطى الرياضى بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة

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1 - الواسطى 22 نقطة

2 - سمسطا 20 نقطة

3 - مطرطارس 18 نقطة

4 - راس غارب 17 نقطة

5 - شباب الفيوم 16نقطة

6 - ابو كساة 15 نقطة

7 - عاملين غارب 15 نقطة

8 - طامية 15 نقطة

9 - اطسا 12 نقطة

10 - سنورس 11 نقطة

11 - ابشواى 11 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 9 نقاط

13 - ببا الرياضى 5 نقاط