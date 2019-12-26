رياضة | الشعب يستضيف نجع حمادي ودشنا يواجه العمال في القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعب يستضيف نجع حمادي ودشنا يواجه العمال في القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الجمعة، مواجهات الجولة الثالثة، لدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم القدم، والتي تشهد منافسة شرسة بين الفرق المشاركة، لاسيما وأنها سوف تحدد بشكل كبير، ترتيب جدول المسابقة قبيل انتهاء منافسات الدور الأول.

في المباراة الأولى، يواجه فريق مركز شباب نجع حمادي، متصدرالمجموعة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز في مباراتين، الأولى على مركز شباب دشنا، خارج الديار، بهدف دون رد، والثانية أمام نادي العمال بقنا، برباعية نظيفة، نظيره فريق نادي الشعب بقوص، صاحب المركز الثاني برصيد نقاط، جمعها من فوز علي فريق نادي السكر بقوص، برباعية مقابل هدف، وتلقى المباراة أهمية كبيرة، لاسيما كلا الفريقين يسعى لتحقيق الفوز للافراد بصدارة المجموعة.

يذكر أن فريق نادي الشعب بقوص، أنهى استعداداته لمواجهة فريق مركز شباب نجع حمادي، بعد أن خاض مباراة ودية أمام فريق نادي الشبان بقنا، بملعب الأخير، يوم الاثنين الماضي، والتي انتهت بفوز فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بثلاثية مقابل هدف

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وفي المباراة الثانية، يواجه فريق مركز شباب دشنا نظيره فريق نادي العمال بقنا، بملعب نادي قنا، ويدخل الفريقين اللقاء باحثان عن الفوز الأول لهما، حيث يدخل مركز شباب دشنا المباراة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في المباراة الوحيدة التي خاضها أمام مركز شباب نجع حمادي، بهدف دون رد، ويأمل الفريق في تحقيق فوز يعود به لتواجد بالمنافسة.

على الجانب الآخر يدخل فريق نادي العمال بقنا مباراته أمام نظيره فريق مركز شباب دشنا، وله نقطة واحدة جمعها من مبارتين، بعد تعادله أمام نادي السكر بقوص بدون أهداف بالجولة الأولى، وخساره أمام مركز شباب نجع حمادي برباعية نظيفة، ويسعى الفريق الشاب الي تحقيق الفوز، والتواجد بمنطقة المنافسة.

يذكر أن دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، يشارك به 5 فرق وهي مركز شباب نجع حمادي، ومركز شباب دشنا، ونادي الشعب بقوص، ونادي السكر بقوص، ونادي العمال بقنا .