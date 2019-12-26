رياضة | التشكيل الرسمي للهلال أمام الحزم في الدوري السعودي للمحترفين.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الحزم بث مباشر اليوم دوري بلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للهلال أمام الحزم في الدوري السعودي للمحترفين.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الحزم بث مباشر اليوم دوري بلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، اليوم الخميس، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام نظيره الحزم، على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، حصدهم من 9 مباريات، فيما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

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وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي قائمة الهلال أمام الحزم:-

"عبد الله المعيوف، محمد البريك، عبد الله الحافظ، جانغ هيون سو، حسن كادش، عبد الله عطيف، محمد كنو، هاتان باهبري، جيوفنكو، جوميز، عمر خربين".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من؛ "الواكد، على البليهي، جحفلي، أمير كردي، ناصر الدوسري، كويلار، نواف العابد، العتيبي، الشهري".

