رياضة | البلدية يعود للتدريبات استعدادا لموقعة فاركو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يعود للتدريبات استعدادا لموقعة فاركو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة مديره الفني رضا عبد العال للتدريبات بعد الحصول على راحه أمس عقب مباراة دكرنس والتي إنتهت بفوز البلدية بهدف نظيف في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.

وشمل التدريب فقرة الإحماء والجري حل الملعب ثم تقسيمة خفيفة بين اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة دكرنس الماضية.

بينما خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة دكرنس جلسات إستشفاء وتدريبات في صالة الجيم.

من ناحية أخرى عاد محمد عبدالواحد المدافع الأيمن للمشاركة في التدريبات بعد فترة غياب بسب الإصابة وكذلك أحمد إبراهيم الذي كان غائبا بسبب الايقاف بعد حصولة على ثلاث إنذارات.

وكذلك شارك علاء شعبان الموقوف ثلاث مباريات في التدريبات بعد الحصول على راحه بعد مباراة غزل المحلة.

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وأكد رضا عبد العال ان مباراة فاركو القادمة مباراة هامة لفريقه لأنها مع الفريق المتصدر ويعلم مدى صعوبتها والفوز بها يدخل بالفريق بقوة للمنافسة على بطاقة الصعود للممتاز.

وأن اللاعبين في حالة تركيز كبير من أجل إنهاء الدور الأول بفوز يجعل الفريق في المراكز المتقدمة في المجموعة.

وأكد عبد العال أنه لم يتم فتح ملف صفقات صفقات يناير إلا بعد إنتهاء مباراة فاركو وخاصة أن هناك راحة أسبوعين بين نهاية الدور الأول وبداية الدور الثاني.

الجدير بالذكر أن عبد العال قد تولي تدريب بلدية المحلة بعد الاسبوع الرابع للمسابقة وكان يمتلك الفريق في رصيدة نقطتين.

وقاد عبد العال البلدية، في ست مباريات حقق الفوز في أربعة منها وتعادل في لقاء وخسر في لقاء وحيد، وجمع ثلاثة عشر نقطة من أصل خمسة عشر نقطة حصل عليها الفريق المحلاوي.