رياضة | عاجل - ريال مدريد يتلقي صدمة قوية قبل السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ريال مدريد يتلقي صدمة قوية قبل السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صدمة قوية لفريق ريال مدريد، قبل خوض منافسات بطولة السوبر الإسباني، والتي ستقام في السعودية 8 يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشاركة البلجيكي "هازارد" لاعب ريال مدريد في بطولة السوبر الإسباني تبدو "مستحيلة"، حيث لم يتعافي اللاعب من إصابته بشكل كامل حتي الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن بعد مرور شهر على إصابة "هازارد" لا يبدو اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للعودة للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه، موضحة أن البلجيكي يستجيب للعلاج ولكن بشكل بطيء مما يجعل لحاقه بكأس السوبر الذي سيقام في السعودية 8 يناير أمر مستحيل.

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وأكدت الصحيفة أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب بعد إصابته في 5 ديسمبر الماضي أكدت إمكانية لحاقه بكأس السوبر الإسباني، لكن يبدو أن هذا لن يتحقق، حيث أكدت تقارير صحفية أن العودة المحتملة للاعب ستكون أواخر شهر يناير أو مطلع فبراير المقبل، حيث لم يعود اللاعب للتدريبات الجماعية حتي الآن وقبل 12 يومًا من السوبر.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زيدان مدرب الريال يرغب في تواجد "هازارد" مع الفريق حال التأهل لنهائي السوبر الإسباني أمام لكن يبدو أن هذا الأمر مستبعد بسبب قوة الإصابة التي لحقت باللاعب، مؤكدة أن المدرب لا يريد استعجال عودة اللاعب حيث يرغب في تعافيه بشكل كامل للمشاركة في الليجا ودوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان سوف يترك "هازارد" حتي يكتمل تعافيه من الإصابة تمامًا بنهاية يناير المقبل، مشيرة إلي أن أداء الريال تأثر كثيرًا بسبب غياب اللاعب البلجيكي خاصة على مستوي التهديف، حيث، سجل الريا 20 هدف في 6 مباريات مع هازارد وسجل 8 اهداف فقط في آخر 8 مباريات بدون اللاعب.