رياضة | المشرف على الكرة بالتليفونات: الماديات تمنعنا من توفير متطلبات الفريق وواثقين فى لاعبينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرف على الكرة بالتليفونات: الماديات تمنعنا من توفير متطلبات الفريق وواثقين فى لاعبينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- محمد الحسيني

يسعى الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف لتجاوز أحزانه على أثر الخسارة أمام بترول اسيوط بملعب بالجولة العاشرة بمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بجانب مواصلة العمل على التغلب على الأزمات المادية التى تلازم الفريق وذلك قبل مواجهة الإعلاميين والمقرر إقامتها الاحد القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وشهدت تدريبات الفريق السويفي، حماس وتركيز كبير وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابيية أمام الإعلاميين فيما يغيب عن اللقاء مؤمن محمد حسن حارس مرمى الفريق للإصابة .

وقال المهندس ، أحمد سعد تمساح ، المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف : هناك وقفة حازمة وجادة مع اللاعبين بسبب تدهور مستوى الفريق فى الفترة الأخيرة وخاصة وأن الفريق فقد عشر نقاط باخر 4 مباريات ، وهذا التدهور بمثابة ناقوس خطر يتطلب منا جميعا كمجلس إدارة وجهاز ولاعبين سرعة تصحيح المسار والعودة مرة أخرى لحصد النقاط والا ستكون هناك عواقب وخيمة وثقتنا فى المولى عز وجل ثم الجهاز واللاعبين كبيرة لتخطى هذه الأزمة وتعويض فقد هذه النقاط فى أسرع وقت .

واضاف قائلا : على الجميع أن يعلم أننا نفتقد لبعض الأمور وعاجزين عن تنفيذها بسبب قلة الموارد المالية ووجود أزمة مالية بالنادى ومن ضمن هذه الاحتياجات التعاقد مع مدير فنى وتحفيز اللاعبين ماديا وتدعيم الفريق بصفقات جديدة

ولكننا عاجزين عن تنفيذ هذه الخطوات على أرض الواقع بسبب الأزمة المالية .

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وتابع بقوله : رغم ما سبق الجميع يبذل قصارى جهده لتحقيق أحد أهدافنا وهى المنافسة على الصعود أو الاشتراك في دورى المحترفين الموسم القادم وطلبنا من اللاعبين ضرورة التركيز والاجتهاد في الفترة المقبلة ونمتلك لمجموعة لاعبين على قدر عالى من الكفاءة وعليهم أن يتخطوا هذه المرحلة .

وإختتم قائلا : ما زلنا نبحث عن مستثمر لانقاذ النادى خلال الفترة المقبلة وطوينا صفحة بترول اسيوط ونركز فى مباراة الإعلاميين لأنها مع فريق محترم والفارق بيننا وبينهم نقطتان لصالحنا وهذا ما يزيد من صعوبة اللقاء ونتمنى أن ننهى الدور الاول وفارق النقاط بيننا وبين المتصدر فى النقاط فارق مقبول نستطيع تعويضه فى الدور الثاني أن شاء الله .

وخلال 10 مباريات ماضية نجح تليفونات بنى سويف فى تحقيق الفوز بأربع مباريات أمام الفيوم والالمونيوم وشبان قنا وطهطا فيما تعادل فى ثلاث مباريات أمام ديروط والمنيا وبنى سويف وخسر فى ثلاث مباريات أمام البنك الأهلى وسوهاج وبترول اسيوط .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس برصيد 15 نقطة فيما يحتل الإعلاميين المركز الثامن برصيد 13 نقطة .