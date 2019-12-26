رياضة | مبابي يكشف عن رسالته التي حرمت برشلونة من نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يكشف عن رسالته التي حرمت برشلونة من نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تفاصيل رسالته لنيمار للبقاء معه داخل الكتيبة الفرنسية هذا الموسم.

وقال مبابي في تصريحاته اليوم: كنت أتحدث مع نيمار يوميا لنصحه بالبقاء و قلت له: لا يمكنك أن ترحل هكذا، تستحق هذه الموهبة أن تكون رقم واحد في أي فريق مثلما الحال في سان جيرمان لست رقم 2 كما سيحدث في برشلونة.

وكان نيمار على مشارف الانضمام لبرشلونة في الصيف الماضي إلا ان مطالب باريس سان جيرمان المادية حرمته من العودة للكامب نو من جديد ولم الشمل مع ميسي وسواريز في الموسم الجاري.

ورفع ميسي طلباً لإدارة برشلونة أكثر من مرة بالتعاقد مع نيمار في الصيف الماضي إلا أن النادي فشل في تلبية رغبة ميسي.