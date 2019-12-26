رياضة | عاجل.. أزمة جديدة تواجه زيدان في ريال مدريد قبل السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة جديدة تواجه زيدان في ريال مدريد قبل السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن صعوبة لحاق إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، ببطولة السوبر الإسباني، المقرر انطلاقه في الثامن من يناير المقبل بمشاركة 4 أندية (ريال مدريد- برشلونة- أتليتكو مدريد- فالنسيا).

وتعرض هازارد للإصابة في كاحل القدم اليمنى، خلال مواجهة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن هازارد أمامه وقتًا طويًلا من أجل التعافي من الإصابة بشكل كامل.

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وأوضحت الصحيفة، فإن تعافي هازارد يسير ببطء، مما يعني أنه لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السوبر الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي ريال مدريد كانوا يتوقعون عودة هازارد قبل مباريات السوبر الإسباني، ولكن في الوقت الحالي من المحتمل أن يعود اللاعب في نهاية يناير أو بداية فبراير المقبلين.

وشارك هازارد في 13 مباراة مع ريال هذا الموسم وسجل هدفًا في الدوري الإسباني.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.