رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول بث مباشر live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول بث مباشر live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 26 / 12 / 2019، أبرزها مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ19"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة توتنهام ضد برايتون، في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباريات تشيلسي ضد ساوثهامبتون، وأستون فيلا ضد نوريتش سيتي، وبورنموث ضد أرسنال، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

ليستر سيتي ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ13"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراة الرائد ضد العدالة، في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الحزم ضد الهلال، تقام المباراة في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.