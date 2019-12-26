رياضة | تطور جديد في صفقة انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد في صفقة انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد انتشار تقارير إخبارية عن توصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مبدئي لضم المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني لثلاثة أعوام، يبدو أن انتقال اللاعب إلى قلعة "واندا متروبولتيناو" سيتأجل إلى الأول من يوليو (تموز) 2020.

فذكر موقع ( UOL Esporte) البرازيلي أن كافاني وناديه باريس سان جيرمان يرغبان في الانتظار حتى انتهاء عقدهما في 30 يونيو (حزيران) المقبل.

ويشير الموقع إلى أن كافاني يرغب في إنهاء عقه احتراماً للنادي ومشجعيه، لا سيما وأنه بات الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

وبحسب الموقع، فإن كافاني (32 عاماً) اجتمع مع ليوناردو المدير الرياضي البرازيلي للبي إس جي وأوضح له أنه يرغب في البقاء حتى نهاية الموسم لكنه في الوقت ذاته ترك له حرية التصرف في وضعه إذا كان النادي يحتاج لبيعه في الشتاء.

Advertisements

وأضاف الموقع أن ليوناردو نفى وجود حاجة لبيعه، وأكد أن الإدارة ترغب في بقائه حتى يكون لديها ثنائي هجومي قوي يشكله اللاعب الأوروغوياني مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وكان أتلتيكو مدريد يرغب في ضم كافاني في الشتاء لتعزيز خط هجومه في ظل معاناة الفريق هجومياً بشكل كبير هذا الموسم.

وبحسب (UOL Esporte) حاول نابولي أيضاً إعادة كافاني للفريق الذي لعب بقميصه بين 2010 و2013، إلا أن اللاعب الأوروغوياني فضل "الروخيبلانكوس".