رياضة | تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ساوثهامبتون.. مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون رابط مباشر Chelsea Today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ساوثهامبتون.. مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون رابط مباشر Chelsea Today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ساوثهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : توموري - روديجير - زوما - ازبيلكوتا.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - ايمرسون - هودسون اودوي - ويليان.

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خط الهجوم : تامي ابراهام.

وكان فريق ساوثهامبتون تحت قيادة مهاجمه المخضرم داني انجز قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك بالجولة الماضية، بينما حقق البلوز انتصارا ثمينا على حساب جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

موعد مباراة فريق تشيلسي ضد ساوثهامبتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ساوثهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث سيلتقيا الفريقان مساء اليوم الخميس على ملعب الكينج باور في قمة مباريات البريميرليج خلال الجولة التاسعة عشر بمعقل الثعالب.