اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش اليونايتد beIN LIV

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يستعد مانشستر يونايتد اليوم الخميس لمواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل اليونايتد المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل صاحب المركز التاسع، بنفس الرصيد.

بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ونيو كاسل، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء، بشكل مباشر وحصري عبر قناة beIN Sports HD 2

ويبحث مانشستر عن تحقيق الإنتصار لمصالحة جماهيره.