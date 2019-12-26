اونلاين | «شووت Daweri Hilal» مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر رابط ماتش Hilal يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال اليوم YOUTUBE

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مشاهدة مباراة الهلال والحزم

حيث يدخل نادي الهلال المباراة وهو يحتل المركز الخامس بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقطن نظيرة الحزم بالمركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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موعد مباراة الهلال والحزم الدوري السعودي للمحترفين

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الساعة 06:50 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:50 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:50 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 07:50 مساء بتوقيت فلسطين.