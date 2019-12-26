اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة استون فيلا ونوريتش سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف تريزيجه رابط Aston v

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يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره برايتون، اليوم الخميس الموافق 26-12-2019، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة بين توتنهام وبرايتون على ملعب نيو وايت هارت لين.

يدخل توتنهام المباراة تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل حصد نقاط المباراة كاملة، للارتقاء في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل

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في 5 والهزيمة في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبل 26.

ويرغب مورينيو في مداواة جراحه بعدما تلقى فريقه الهزيمة في الجولة الماضية أمام تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعبه، بينما على الجانب الآخر يدخل برايتون المباراة طامعًا في تحقيق نتيجة مميزة وإيجابية لاستمرار مسلسل النتائج الإيجابية خلال فاعليات هذا الموسم.