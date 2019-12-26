اونلاين | يلا شووت MATCH Aston Villa مشاهدة مباراة استون فيلا ونوريتش سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش استون فيلا

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بث مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري

عشاق كرة القدم الإنجليزي في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

ويواجه أستون فيلا فريق نوريتش سيتي اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري.

ويشارك مع فريق أستون فيلا في لقاء اليوم أمام فريق نوريتش سيتي نجمي منتخب مصر أحمد المحمدي

ومحمود حسن تريزيجيه .

ويدخل فريق أستون فيلا اللقاء اليوم وهو في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة من 18 مباراة خاضها حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 3 وخسر في 11 مباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

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ويسعى الفريق الذي يضم ثنائي منتخب مصر إلى تحقيق الفوز ومحاولة الصعود إلى مركز متقدم بترتيب جدول الدوري والوصول إلى كبار الدوري.

كما يدخل فريق نوريتش سيتي اللقاء اليوم وهو في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة من 18 مباراة خاضها حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 3 وخسر في 12 مباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

موعد مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت HD6

بث مباشر مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس