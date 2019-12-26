مفاجأة مدوية.. إبراهيموفيتش يعود لهذا النادي

الخميس 26 ديسمبر 2019

أعلن المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش موافقته علي العرض المقدم من قبل ميلان الإيطالي، والذي يتضمن الإنتقال إلي صفوف الروسونيري لمدة ستة أشهر تبدأ في يناير 2020 وتنتهي في 30يونيو 2020، مع إمكانية تمديد التعاقد لمدة عام اضافي في حالة تسجيله عدد محدد من الأهداف يتفق عليها الطرفان في العقد المبرم بينهما .



من المفترض أن تغلق الصفقة ويعلن عنها الطرفان بين الليلة وصباح الغدا ، ميلان قد اتفق مع قائده علي الالتحاق بمعسكر الفريق بميلانيلو يوم 30 ديسمبر الحالي ليتدرب ويشارك في التدريبات للدفع به في أولي مباريات العام الجديد امام سامبدوريا في الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.

الجدير بالذكر أن السلطان السويدى مثل ميلان الإيطالي لمدة عامين " 2010-2011/2011-2012" شارك في 85مباراة سجل 56هدف وصنع 24هدف وتوج مع الاسود والاحمر وتحصل علي ثلاث القاب ،الاسكوديتو وكأس ايطاليا وسوبر ايطاليا.