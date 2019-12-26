شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رونالدو يحتفل على شواطىء دبي.. وميسي في البيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنوعت احتفالات نجوم كرة القدم في العالم خلال إجازة رأس السنة الميلادية، حيث استغلوا فترة "الكريسماس" للابتعاد عن ضغط الملاعب، فقرر نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي البقاء في البيت برفقة زوجته وابنائه، وارتداء "بيجاما" خاصة برأس السنة، بينما سافر مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ونجم البرتغال رونالدو وأسرته الصغيرة للاحتفال على شواطئ دبي، كما كان التجمع العائلي السمة البارزة لنجوم آخرين، على غرار لاعب ريال مدريد الكولومبي خيمس رودريغيز، والفرنسي بول بوغبا، وعدد آخر من النجوم في الصور التالية، التي نشرتها اليوم صحيفة "ذي الصن" الإنجليزية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور.. رونالدو يحتفل على شواطىء دبي.. وميسي في البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.