شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي سبورت: ميلان يعلن خلال ساعات عن التعاقد مع إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو، عن آخر المستجدات بشأن عودة زلاتان إبراهيموفيتش، إلى صفوف أي سي ميلان.
وقال دي ماريزيو الصحفي في شبكة «سكاي سبورت» بنسختها الإيطالية، إن زلاتان، وافق في الساعات الأخيرة على الانضمام إلى الميلان .
ويستعد ميلان للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث سيوقع زلاتان عقدًا لستة أشهر مع الفريق مع إمكانية التجديد بحسب الشروط عليها.
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