شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن» تُبرز تصريحات والد النني عن انتقال نجله إلى ميلان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية تصريحات ناصر النني، والد محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، حول موقفه من انتقاله إلى فريق ميلان الإيطالي.

وكان والد اللاعب قد صرح في وقت لاحق، اليوم، بأن المفاوضات بين ميلان ونجله وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويعرب «النني» عن رغبته في الانتقال إلى العملاق الإيطالي.

وانتقل الدولي المصري محمد النني إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.