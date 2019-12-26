شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن» تُبرز تصريحات والد النني عن انتقال نجله إلى ميلان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية تصريحات ناصر النني، والد محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، حول موقفه من انتقاله إلى فريق ميلان الإيطالي.
وكان والد اللاعب قد صرح في وقت لاحق، اليوم، بأن المفاوضات بين ميلان ونجله وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويعرب «النني» عن رغبته في الانتقال إلى العملاق الإيطالي.
وانتقل الدولي المصري محمد النني إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر «ذا صن» تُبرز تصريحات والد النني عن انتقال نجله إلى ميلان الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.