شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقود مران الزمالك استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مران الفريق استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها غدًا السبت، بالجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على متابعة تدريبات الاحماء مع اللاعبين في المران وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتدريبات احماء لمدة ربع ساعة تحت قيادة كارتيرون.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز في مواجهة زيسكو الزامبي المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.