شكرا لقرائتكم منتخب الناشئين 2001 يفوز على إيروسبورت فى تصفيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين الفوز على فريق إيروسبورت بهدفين دون رد فى إطار استعداد الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا.

اختار الجهاز الفنى للمنتخب 54 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجاري حيث تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل اختبارهم تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وخاض ودية المنتخب أمام إيروسبورت القائمة البديلة التى اختارها الجهاز الفني لإختيار الأفضل من بينهم لضمه للقائمة الأساسية و أحرز هدفي اليوم محمد سلامه لاعب الأهلي و محمد ميسي لاعب سيراميكا من ضربة جزاء.

واتفق جهاز المنتخب على أن تلتقي المجموعة الأولى من اللاعبين المنضمين للقائمة مع النصر والطلائع يومي 27 و30 ديسمبر الجاري على الترتيب، فيما تلتقي المجموعة الثانية من اللاعبين يومي 26 و31 من الشهر الحالي.

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كشف مسئولو منتخب مصر مواليد 2001 أن الاتحاد الأفريقى "كاف" استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا ، حيث أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بالإضافة إلى موريتانيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

أضاف محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استضافة دورة شمال أفريقيا مواليد 2001 المؤهلة بشكل رسمى إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها فى موريتانيا، بعد تغيير نظام التصفيات بإقامة مباراة ذهابا وإيابا بنظام القرعة.