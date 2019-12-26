شكرا لقرائتكم الرغبة بيضاء والمصلحة أهلاوية.. موهبة المنصورة تشعل الميركاتو بين القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتعلت صفقة انتقال محمد توكل صانع ألعاب وهداف الفريق الكروي الأول بنادي المنصورة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعدما تلقى اللاعب عرضاً رسميا من القلعة الحمراء بالحصول على 600 ألف جنيه في الموسم الواحد فيما بدأ مسئولي الزمالك مباحثات مع نبيل أبوزيد وكيل اللاعبين لتقديم عرض أكبر بعد توقف عرض القلعة البيضاء عند نصف مليون جنيه.

ويأمل وكيل اللاعب في حصول محمد توكل على مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الرقم الذي يستهدفه من الزمالك بعدما أكد مسئولو النادي الأهلي رغبتهم في التعاقد مقابل حصول اللاعب على 500 ألف جنيه فقط بما يوازي ما يحصل عليه اللاعب الشاب عمار حمدي نجم المنتخب الأولمبي.

وتلقي اللاعب صاحب الـ18 عاماً قد أيضا في الأيام الماضية عده عروض رسمية من أنديه الإسماعيلي وسموحه والمصري وحرس الحدود والجونة بخلاف الثالوث الأهلي والزمالك وبيراميدز

ويأمل مسئولو الأبيض إتمام الصفقة لصالحهم بعدما وقع اللاعب على عقود الرغبة لوكيليه باللعب للزمالك واستغلال العلافة الطيبة التي تربط ناديي الزمالك والمنصورة في حسم الصفقة وتغيير وجهتها عن الأهلى.



محمد توكل

محمد توكل

محمد توكل