شكرا لقرائتكم انعقاد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وزيسكو غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك مع مضيفه زيسكو الزامبي في العاشرة صباح غد الجمعة بحضور الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بينما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الخامسة عصرا باستاد ليفي موانا واسا بحضور الثلاثي هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا وأيمن حافظ المنسق العام و أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.

في نفس السياق قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتركيز على النواحي التكتيكية في مران اليوم، والذي يقام حاليا بالملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

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كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات للتدريب على الكرة من لمسة واحدة وسرعة الارتداد من الخلف إلى الأمام، وقاد كارتيرون بنفسه فقرة فنية مع مجموعة والأخرى تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للتدريب على التحرك بدون كرة في مساحات وتحت ضغط.

وكان الحراس الثلاثة للفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي قد خاضوا تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش مران الفريق حاليا على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، حيث بدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عده جهات من داخل وخارج منطقة الجزاء ، وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.

فيما تابع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق على متابعة تدريبات الإحماء مع اللاعبين في مران اليوم والذي انطلق منذ قليل على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتدريبات إحماء لمدة ربع ساعة تحت قيادة كارتيرون.