شكرا لقرائتكم غضروف الركبة يتسبب فى غياب عبده لومالا عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الدولي الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق بيراميدز جراحة اليوم في غضروف الركبة سيغيب على إثرها لمدة لن تقل عن 3 أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية حيث أوضح أيمن فريد طبيب فريق بيراميدز أن اللاعب أجرى صباح اليوم، منظارا على موضع الإصابة أثبتت معاناة اللاعب من مشكلة في غضروف الركبة.

أشار الطبيب إلى أن اللاعب أجرى جراحة استئصال جزئى للغضروف، مشيرا إلى أنه سيبدأ العلاج الطبيعي يوم السبت المقبل أملا في العودة للتدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع.

وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.

كما أعلن الجهاز الطبى لنادى بيراميدز غياب محمد فتحى، لاعب الوسط المدافع، لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة بالدورى الممتاز، وأجرى فحوصات طبية شاملة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أيمن فريد وغاب عن مباراتى المصرى ودجلة بالدورى، ليغيب عن بيراميدز فى عدة مواجهات صعبة أبرزها مواجهتا المصرى فى بطولة الكونفدرالية.

وأضاف طبيب بيراميدز أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بتمزق فى العضلة الضامة، وغيابه عن الملاعب 6 أسابيع قبل أن يتمكن من المشاركة فى اللقاءات المقبلة مع الفريق.