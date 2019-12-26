شكرا لقرائتكم صحيفة تونسية تكشف تعاقد الأهلي مع لاعب تونسي جديد وخطفه من الوكرة القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زعمت صحيفة الشروق التونسية، تعاقد النادي الأهلي، مع إسكندر زايد لاعب فريق كرة اليد بنادي الإفريقي والمنتخب التونسي.

ونقلت الصحيفة التونسية، تصريحات للاعب الأفريقي التونسي اسكندر زايد أنه وقع عقد مدته 3 مواسم مع النادي الأهلي المصري وتم الاتفاق على كل تفاصيل العقد وسينتقل اللاعب للعب رسميا مع القلعة الحمراء، بداية من يوم 1 فبراير القادم بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد فى منتصف شهر يناير المقبل.



اسكندر زايد



وأكد زايد أنه كان قريب من التوقيع لنادي الوكرة القطري لكن الأخير لم يقدم العرض المادي الذي طلبه الأفريقي وأضاف ان المفاوضات مع الأهلي انطلقت مع بداية هذا الأسبوع وتم التوصل للاتفاق حيث قدّم الأهلي عرضا بقيمة 140 ألف دولار (420 ألف دينار) للنادي الافريقي بخلاف مستحقات اللاعب وهي صفقة محترمة جدا مقارنة بصفقات أخرى للاعبين تونسيين احترفوا في الخارج.

واضاف زايد": أشكر جمهور الأفريقي واعتذر له إن كنت قصّرت في حقه وكنت أتمنى حصد لقبا للنادي ولكن الظروف التي عشناها كانت صعبة جدا ولم تتح لي تقديم كل ما أملك للفريق وسأحتفظ بحب الأفريقي دائما وسأبقى من مشجعيه وربما تتاح الفرصة لأرد إليه الجميل في المستقبل".

وفى نهاية حديثه، تمنى لاعب الأفريقي، انتهاء الأزمات المالية للنادي التونسي واستغلال قيمة بيعه للنادي الأهلي فى حل المشاكل الحالية.