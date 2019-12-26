شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو .. "كاف" يعلن حكام المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو



الزمالك ضد زيسكو حيث أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " أسماء حكام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ، ويدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.

الزمالك ضد زيسكو



الزمالك ضد زيسكو في نفس السياق قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، بالتركيز على النواحي التكتيكية في مران اليوم والذي أقيم بالملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

الزمالك ضد زيسكو



الزمالك ضد زيسكو كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات للتدريب على الكرة من لمسة واحدة وسرعة الارتداد من الخلف إلى الأمام، وقاد كارتيرون بنفسه فقرة فنية مع مجموعة والأخرى تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام للتدريب على التحرك بدون كرة في مساحات وتحت ضغط.

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الزمالك ضد زيسكو



الزمالك ضد زيسكو وكان الحراس الثلاثة للفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي قد خاضوا تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش مران الفريق حيث بدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عده جهات من داخل وخارج منطقة الجزاء ، وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.

الزمالك ضد زيسكو



الزمالك ضد زيسكو فيما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على متابعة تدريبات الإحماء مع اللاعبين في المران وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتدريبات إحماء لمدة ربع ساعة تحت قيادة كارتيرون.

كان مران الزمالك قد انطلق منذ قليل على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا، استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي والمقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.