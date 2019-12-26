’’بعتني بكام يا عشري‘‘.. فان دايك: ماني أفضل من صلاح

كتب: ضياء السقا

يرى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أن ساديو ماني، أفضل من المصري محمد صلاح، كونه يلعب مع السنغالي منذ فترة طويلة.

ورد فان دايك على سؤال مراسل قناة "الكأس" الفضائية، حول من الأفضل صلاح أم ماني؟، قائلا: "هذا سؤال صعب، ويمكن أن أقول أنني لا أحب الاختيار بينهما، لكن إذا كان علي الاختيار سوف أذهب إلي ساديو لأنني ألعب معه منذ فترة طويلة".

ولعب فان دايك مع ماني في فريق ساوثهامبتون، قبل انتقالهما لليفربول.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن، الأحد الماضي، القائمة النهائية التي تضم 3 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

Advertisements

وكشف “كاف” عن المتنافسين على الجائزة التي تضم 3 لاعبين، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز.

ومن جانبه، علق ليفربول على تنافس صلاح وماني على لقب الأفضل، حيث نشر صورة للاعبين عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ثم علق عليها قائلاً: “عمل رائع يا شباب”.

وأضاف: “الملك المصري والأسد السنغالي ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019”.

وواصل: “نفخر بكم دائمًا”.